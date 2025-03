Ilgiorno.it - Cinquemila firme a sostegno dello Stallazzo: "Liberatelo dalla frana che blocca la strada"

per ripristinare laalzaia interrotta da mesi pere riaprire lo, l’unico punto di ristoro e presidio di sicurezza lungo l’Adda nel tratto del Naviglio di Paderno. Nei giorni scorsi sono state depositate e protocollare al Pirellone 5mila. Sono quelle di altrettanti lombardi che chiedono al governatore Attilio Fontana, ai presidenti del Parco Adda Nord, del Consorzio Est Ticino Villoresi e delle province di Monza e di Lecco, e ai sindaci di Paderno e Cornate di intervenire subito per mettere in sicurezza l’alzaia, principale punto di accesso allo, chiusa dal 16 marzo a causa di due frane. A causa del blocco ciclisti ed escursionisti non possono passare e loè stato chiuso per mancanza di clienti e quindi di incassi. Loè gestito dagli operatori della cooperativa Solleva e vi lavoravano persone svantaggiate e fragili, che hanno perso il posto.