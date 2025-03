Cinema | da oggi online il trailer di Pino il doc dedicato a Pino Daniele diretto da Francesco Lettieri

Leggi su Ildenaro.it

Da, venerdì 14 marzo, èildi “”, il documentarioda, prodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film e distribuito da Lucky Red, in collaborazione con Netflix e Tim Vision, che avvierà alcon un evento speciale solo il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile: https://www.youtube.com/watch?v=XGN2Ah4lQzc&feature=youtu.be.Un grande cantautore, un poeta, un grandissimo chitarrista, amato per la semplicità e la sfrontatezza con cui accedeva al suo mondo interiore e per la capacità di raccontarlo agli altri,è riuscito a fondere la tradizione napoletana con la musica nera creando dei sound completamente nuovi e originali.Nel documentarioconduce dietro la macchina da presa Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale, sulle tracce di unancora non raccontato, servendosi di video mai diffusi di concerti, backstage e sale d’incisione, inediti musicali, foto degli album di famiglia, appunti tratti dal diario e strumenti musicali.