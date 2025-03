Romadailynews.it - Cina: traffico ferroviario di passeggeri raggiunge record a gen-feb

La rete ferroviaria cinese ha registrato un aumento delnei primi due mesi del 2025, alimentato dalla stagione dei viaggi durante la Festa di primavera. Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati registrati un totale di 738 milioni di viaggi, con un aumento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e stabilendo un nuovo, ha dichiarato oggi l’Amministrazione ferroviaria nazionale. La ferrovia ad alta velocita’ ha svolto un ruolo fondamentale con 544 milioni di viaggi effettuati in questo periodo, pari al 73,8% del totale. Rappresentando un’occasione per le riunioni di famiglia, la Festa di primavera, che quest’anno si e’ celebrata il 29 gennaio, ha provocato una corsa ai viaggi di 40 giorni, spesso definita come la piu’ grande migrazione umana annuale del mondo.