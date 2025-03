Romadailynews.it - Cina: razza bovina allevata nel Paese vedra’ debutto globale

Lacinese di “bovini Huaxi” fara’ la sua prima apparizione internazionale nell’ambito di un progetto di cooperazione con il Laos per l’allevamento di bovini da carne, ha dichiarato oggi l’Accademia cinese di scienze agrarie. Il progetto, firmato a Vientiane all’inizio di questa settimana,laesportare nel Laos 100.000 dosi di sperma congelato e 10 tori da riproduzione dellaHuaxi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’allevamento di bovini da carne e di allevare razze di alta qualita’ nella nazione del Sud-est asiatico, ha dichiarato l’accademia. “Questo segna un passo importante per l’industria cinese dell’allevamento di bovini da carne nel mercato, ponendo solide basi per il suo sviluppo internazionale”, ha dichiarato l’accademia. LaHuaxi e’ il risultato di oltre quattro decenni di sforzi di ricerca e offre una crescita rapida, carne di alta qualita’ e una forte adattabilita’, con parametri di performance in linea con i livelli avanzati internazionali.