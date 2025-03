Romadailynews.it - Cina: Qinghai, fotografo immortala momenti di svago tra volpi tibetane

Leggi su Romadailynews.it

Unha recentementeto l’adorabile momento in cui una famiglia disi diverte in un prato nella provincia nord-occidentale cinese del. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5988059/5988059/2025-03-14/-di--tra-Agenzia Xinhua