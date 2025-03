Romadailynews.it - Cina: pubblica rapporto su lavoro governativo in piu’ formati per maggiore accessibilita’

Lahato ilsuldel governo di quest’anno in diversiper renderloaccessibile al pubblico. La Casa editrice del popolo hato ilin forma di opuscolo e in formato video-grafico. Inoltre, le versioni digitali, compresi gli e-book e gli audiolibri, sono ora disponibili su diverse piattaforme online. Per aiutare i lettori a comprendere meglio i principi guida del, la casa editrice, in collaborazione con la China Yan Shi Press, hato anche una guida supplementare. Ile’ stato presentato dal primo ministro Li Qiang il 5 marzo alla terza sessione della 14ma Assemblea nazionale del popolo, l’organo legislativo nazionale cinese. Agenzia Xinhua