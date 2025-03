Romadailynews.it - Cina: propone 5 punti su corretta risoluzione di questione nucleare iraniana

Leggi su Romadailynews.it

Laha proposto cinquesulladella, durante l’incontro del ministro cinese degli Esteri Wang Yi con il vice ministro degli Esteri russo Ryabkov Sergey Alexeevich e il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi, avvenuto oggi a Pechino. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha dichiarato che larimane impegnata per unapacifica delle controversie con strumenti politici e diplomatici e si oppone all’uso della forza e delle sanzioni illegali. Il Paese continua a impegnarsi per bilanciare diritti e responsabilita’ e adotta un approccio olistico agli obiettivi della non proliferazionee degli usi pacifici dell’energia, ha dichiarato Wang.