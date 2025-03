Romadailynews.it - Cina: presenta prima mappa 3D di proprieta’ di polvere interstellare in Via Lattea

Questa illustrazione artistica fornita dagli Osservatori astronomici nazionali dell’Accademia cinese delle scienze (NAOC) mostra lanella Viae il Telescopio spettroscopico multioggetto a fibre ottiche per grandi aree celesti (LAMOST) della. Astronomi cinesi e stranieri hannoto latridimensionale (3D) delledellanella Via.Questa scoperta fornira’ un sostegno fondamentale per le osservazioni astronomiche di precisione e per gli studi nelle aree dell’astrochimica e dell’evoluzione galattica. Agenzia Xinhua