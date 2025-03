Romadailynews.it - Cina: LEGOLAND Shanghai Resort si prepara per apertura estiva

Con l’installazione di DADA, la Minifigure LEGO piu’ grande del mondo con un’altezza di 26 metri e un peso di 136 tonnellate, la costruzione dele’ entrata nella fase di sprint, ha dichiarato ieri il. Situato nel distretto di Jinshan a, ildi 318.000 metri quadrati e’ un parco a tema LEGO e una destinazione alberghiera per bambini dai 2 ai 12 anni e le loro famiglie. Con oltre 75 giostre, spettacoli e attrazioni interattivi, nonche’ migliaia di modelli LEGO in otto “territori” immersivi, ildovrebbe vedere la grande inaugurazione quest’estate. L’installazione e il collaudo delle giostre sono in pieno svolgimento, con l’80% delle installazioni completate al momento. In una prima mondiale per i parchi, il BIG LEGO Coaster e LEGO Monkie Kid Flower Fruit Mountain Adventure sono stati installati e sono ora in fase di messa in funzione.