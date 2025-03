Romadailynews.it - Cina: espandera’ programma di cash-pooling per multinazionali

Leggi su Romadailynews.it

Laampliera’ la copertura di un servizio pilota diche integra la gestione delle valute nazionali ed estere per le, hanno dichiarato ieri le autorita’ monetarie del Paese. Ile’ attualmente in fase di sperimentazione in 10 localita’ e sara’ esteso a varie regioni, tra cui Tianjin, Hebei, Anhui, Fujian, Shandong, Hunan, Sichuan, Yunnan e Xinjiang, secondo la Banca popolare cinese (PBOC) e l’Amministrazione statale dei cambi. L’iniziativa mira a migliorare l’efficienza delle operazioni transfrontaliere dei fondi e ad agevolare maggiormente gli investimenti e i finanziamenti transfrontalieri per le grandi, ha dichiarato la PBOC in un comunicato. Le politiche che saranno sperimentate in queste ulteriori regioni includono quelle che consentono alledi utilizzare i loro conti master nazionali inper gestire le entrate e i pagamenti centralizzati in valuta nazionale ed estera per le filiali all’estero, e quelle che semplificano le entrate e i pagamenti transfrontalieri denominati in yuan per le