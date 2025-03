Padovaoggi.it - Ciclovia Treviso Ostiglia, pubblicato un avviso per i punti ristoro di cui cinque nel Padovano

Leggi su Padovaoggi.it

al centro dell’attenzione della Provincia di Padova con un nuovo progetto: l’ente sovracomunale hasul sito unpubblico per l’affidamento di aree provinciali lungo la strada ciclabile, per l’allestimento dimobili (per esempio mezzi mobili.