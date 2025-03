.com - Ciclismo / Tirreno Adriatico: il passaggio in Vallesina, solito spettacolo di colori

Leggi su .com

La 5° tappa della classica dei due mari è stata anche bella sotto il profilo tecnico. Sul traguardo di Pergola ha vinto Dversnes. In classifica generale Ganna resta primo, 14 marzo 2025 – Quinta tappa dellala Ascoli Piceno Pergola di km 205 connella(foto in primo piano Cupramontana).Gara caratterizzata da un percorso con diverse salite, oltre 3000 metri di dislivello, ee festa di sportivi lungo il percorso. Sul Monterolo, a 7.5 km dall’arrivo, tanta selezione dove è transitato per primo il norvegese Dversnes.Tappa vinta sul traguardo di Pergola dallo stesso norvegese davanti a Van der Poel e poi Adrià davanti a Cicconi.Ganna, pur se bloccato da un problema meccanico, ma negli ultimi tre chilometri, non perde, come recita il regolamento, alcun tempo e resta primo in maglia azzurra.