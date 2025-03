Ciclismo su pista Coppa delle Nazioni 2025 | Italia indietro nella prima giornata a Konya

Leggi su Sportface.it

Si è aperta quest’oggi a, in Turchia, l’edizionedella. In programma fino al 16 marzo, salvo sorprese future rappresenta l’unica tappa della stagione, in un calendario che già dal futuro prossimo potrebbe cambiare con il ritorno delladel Mondo, disputata dal 1993 al 2020.inaugurale che vedeva in programma le qualificazioni e le finali di sei gare: si trattaelimi, dell’inseguimento a squadre e dello sprint a squadre, sia a livello maschile che femminile.L’eliminazione maschile ha visto il successo del belga Jules Hesters, che si è imposto davanti al danese Noah Wulff e all’austriaco Tim Wafler. L’unico azzurro in gara, Davide Boscaro, ha concluso al 21esimo posto. Leggermente meglio in campo femminile ha fatto Vittoria Grassi, che si è classificata 16esima; la vittoria finale è andata alla messicana Yareli Acevedo Mendoza, capace di mettere in fila l’olandese Lisa van Belle e la nipponica Mizuki Ikeda.