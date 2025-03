Ciclismo | Dversnes beffa tutti alla Tirreno-Adriatico trionfo di Pedersen nella Parigi-Nizza

Leggi su Sportface.it

quinta frazione della2025 arriva il successo di Fredrik. Il danese della Uno-X Mobility hatoalzando le braccia in solitaria sul traguardo di Pergola, al termine di una fuga che lo ha visto protagonista insieme ad altri sei elementi. Chance sprecata per i big, che non sono riusciti a riportarsi sul fuggitivo per sette secondi: questo il distacco del secondo classificato Mathieu van der Poel, che ha regolato il gruppo in volata chiudendo davanti a Roger Adrià e a Giulio Ciccone. Resiste in maglia azzurra Filippo Ganna, che accusa problemi meccanici nell’ultimo kilometro, ma grazieneutralizzazione non perde terreno dagli avversari e rimane al comando della classifica generale della Corsa dei due Mari davanti a Juan Ayuso e Antonio Tiberi. Domani si deciderà tuttotappa regina, la Cartoceto-Frontignano di 163 km con arrivo in salita.