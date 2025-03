Ilgiorno.it - Chignolo Po, donna trovata morta in casa: è omicidio

Po (Pavia) -alla frazione Lambrinia diPo, nel Pavese. I carabinieri sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, venerdì 14 marzo, in un'abitazione in via Mariotto. Una, italiana, è stata, uccisa nella suanel piccolo centro abitato, che conta circa 850 residenti, all'estremo confine orientale della provincia di Pavia con quella di Lodi. Sul posto, nella stradina fuori dall'abitazione, anche un mezzo dei vigili del fuoco. L'area attorno all'abitazione è stata transennata con il nastro bianco-rosso che delimita la scena del crimine, mentre all'interno sono in corso i primissimi accertamenti sul delitto effettuati dai carabinieri di Pavia, che hanno subito avviato le indagini.