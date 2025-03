Chief Of Station – Verità a tutti i costi | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

Of: ladeldelIldel 2024of, interpretato da Aaron Eckhart, è passato grossomodo in sordina, ma non mancherà di entusiasmare i fan degli action con forti sfumature da thriller complottistico. Diretto da Jesse V. Johnson (regista anche di White Elephant: Codice criminale e The Debt Collector – Il ritorno) e scritto da George Mahaffey, questo spy-thriller ci porta infatti in più territori per una vicenda da spie dove non ci si può fidare di nessuno e anche le persone più vicine possono rivelarsi il nemico che si sta cercando. In questo articolo, esploriamo in particolare ciò che avviene nel, con la risoluzione dell’enigma alla base del.La trama diofLa giornata inizia normalmente per il capo della CIA Ben Malloy (Aaron Eckhart), mentre la sua squadra intercetta un importante pacco da consegnare ai russi a Budapest.