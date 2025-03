Ilfattoquotidiano.it - “Chiara Ferragni? Rapporti cordiali, è la mamma di Leo e Vittoria. Sono stato un padre per Fedez un po’ assente, ma concreto”: le rivelazioni di Franco Lucia

In un’intervista al settimanale Oggi, il cuoco edi, ha affrontato argomenti finora inediti. Oltre a parlare del suo amore per i nipotinie Leone, ha svelato per la prima volta, dopo mesi di discrezione, la verità sul rapporto con. Quando Federico e l’imprenditrice digitale erano ancora una coppia, le tavole imbandite e le cene in famiglia erano un “must”. Ora le cosecambiate, ma, come emerge dal racconto di, a prevalerematurità età.ha ammesso di essereun“un po’, ma“, spiegando di aver sempre insegnato al figlio il valore del lavoro duro. Inizialmente scettico sulla carriera musicale di Federico, ha poi confessato: “Io e suaavevamo aperto un bar, pensavamo a lui, ‘almeno un mestiere ce l’ha’.