Chianti, Amarone e Prosecco. Ecco i vini che rischiano di più in caso di dazi statunitensi

L'elenco deipiù a rischio coi probabilinegli Stati Uniti è presto fatto. A rivelarlo è la Cia-Agricoltori italiani, durante la decima conferenza economica, tenuta a Roma mercoledì 12 marzo. Si va dall'al, dalla Barbera al Friulano, dalla Ribolla al. Tutti prodotti particolarmente esposti nell'eventuale guerra commerciale che da aprile potrebbe innescarsi tra Unione europea e Stati Uniti. Non solo, a perderci sarebbero anche il Pecorino Romano e il sidro di mele Made in Italy. Per questo motivo, secondo il presidente di Cia, Cristiano Fini, è necessaria «un'azione diplomatica forte», per non compromettere i traguardi raggiunti finora.L'analisi deimade in ItalyPrima piazza mondiale a valore per il vino italiano, gli Stati Uniti totalizzano 1,9 miliardi di euro (dati 2024).