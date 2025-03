Lanazione.it - Chianciano, domande per il punto turistico

E’ in corso la procedura per assegnare ilinformativo di Piazza Italia. Il mercato ha risposto positivamente e alla gara hanno partecipato alcune aziende che sono, proprio in questi giorni, sotto la lente della commissione che dovrà scegliere la migliore offerta economica e tecnica. Ricordiamo che il valore della gara è di 80.000 euro e lo scopo è quello di affidare il servizio di informazione e accoglienza turistica I.A.T. e dei collegati servizi di promozione e promo commercializzazione e del servizio di gestione del portale internet di destinazione turistica. Massimo riserbo sui nomi delle aziende che stanno partecipando alla procedura, mentre invece è già attiva l’azione della Commissione di esperti di turismo e marketing che stanno valutando le offerte ricevute dal Comune.