Lopinionista.it - “Chiamami adulto”, reading-performance di Matteo Lancini a Torino

– Giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20.30 all’Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo diva in scena la prima rappresentazione del”, tratto dal libro dello psicologo e psicoterapeutain uscita a marzo per la casa editrice Raffaello Cortina.Si replica lunedì 14 aprile al Teatro Franco Parenti di Milano. La regia dellaè di Emanuele Aldrovandi, che insieme ane ha curato anche la drammaturgia. Ad accompagnare l’autore nella lettura e interpretazione dei testi è l’attrice di prosa e cinematografica Sara Lazzaro, nota anche per la sua partecipazione alla fortunata serie televisiva Call My Agent.Una serata dedicata al delicatissimo e complesso processo relazionale degli adolescenti e con gli adolescenti, all’interno delle varie dimensioni comunitarie del vivere contemporaneo.