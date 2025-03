Biccy.it - Chi vince il Grande Fratello: cambiamenti secondo gli scommettitori

Soltanto due puntate ci separano dalla finale e molti già si chiedono “chiil2025?”. Fino a poche settimane fa i bookmaker davano per certo un testa a testa tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, seguiti da Javier Martinez, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Le cose sono cambiate a inizio marzo quando Zeudi è salita in vetta su tutti i siti di scommesse.le precedenti previsioni Miss Italia era la più quotata per la vittoria, seguita da Helena e Javier, ma adesso al situazione è mutata nuovamente. La vera novità nei nuovi pronostici è il balzo che ha fatto Tommaso Franchi, che era fuori dalla top 5 e che adesso è alposto ovunque, Helena Prestes invece è scesa alposto.Chiille nuove previsioni degli? Ancora Zeudi Di Palma, ma adesso il distacco dagli altri è ancora più marcato, i bookmaker danno il suo trionfo quasi per certo.