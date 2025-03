Anticipazionitv.it - Chi vince Amici 2025: le quote e i favoriti del Serale

Leggi su Anticipazionitv.it

Ildiè alle porte e i fan sono impazienti di scoprire chirà in questa edizione. Come ogni anno, i bookmaker hanno reso disponibili leper i concorrenti più quotati, offrendo un primo sguardo sui possibili vincitori. Al momento, la favorita assoluta è una cantante, che con una quota di 3.00 sembra avere il percorso più solido verso la vittoria. Tuttavia, la competizione è ancora aperta e le sorprese non mancano mai nel talent show condotto da Maria De Filippi.Antonia è la favorita per la vittoria diAntonia è la concorrente con le migliori probabilità di successo, almeno secondo i bookmaker. Fin dal suo ingresso nella scuola, ha saputo distinguersi per talento e personalità, conquistando pubblico e critica. La sua quota di 3.00 la posiziona come la candidata più accreditata alla vittoria deldi