Metropolitanmagazine.it - Chi interpreterà Sadie Sink in Spider-Man 4? Tutti i possibili personaggi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il quarto capitolo della serie di film di-Man di Sony e Marvel con Tom Holland arriverà nei cinema l’anno prossimo. Non si sa molto del film, ma mercoledì è arrivata la prima grande notizia da quando Daniel Destin Cretton è stato assunto alla regia., star di Stranger Things, è stata scelta per affiancare Holland nel nuovo film. Chi, tuttavia, rimane un mistero. Ci sono già tantissime teorie sul suo ruolo che circolano online, ma non ci sono ancora prove concrete a supporto di nessuna di esse. Vediamo allora quali sono ipiù probabili, anche considerando lesomiglianze dell’attrice con delle eroine Marvel.Il primo nome a circolare online è stato quello di Jean Grey. Recenti resoconti online hanno suggerito che la Marvel sia stata interessata aper il ruolo, anche se nessuna di queste voci è arrivata da fonti completamente affidabili.