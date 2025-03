Cultweb.it - Chi era Pietro Genuardi, amato volto di CentoVetrine, scomparso a causa della leucemia

Si è spento all’età di 62 anni, noto attore italiano esoap opera, in cui ha interpretato per oltre un decennio il personaggio di Ivan Bettini.aveva annunciato pochi mesi fa la sua lotta contro la, malattia che lo aveva costretto ad abbandonare il set de Il paradiso delle signore, serie in cui aveva interpretato il ruolo di Armando Ferraris.Nato a Milano il 26 maggio 1962, sotto il segno dei Gemelli,si era diplomato alla scuola del Piccolo Teatro e aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo calcando le scene teatrali. Negli anni ’90 aveva preso parte a numerose produzioni cinematografiche, tra cui Il bambino e il poliziotto di Carlo Verdone emortemore di Michele Soavi.Tuttavia, il grande successo era arrivato con, la soap che lo aveva reso popolare presso il pubblico televisivo italiano dal 2001 al 2014 grazie alla sua interpretazione di Ivan Bettini.