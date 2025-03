Quotidiano.net - Chi è Yvonne Sciò, dallo spot per la Sip ai film con Verdone e Avati. Quell’aneddoto su Brad Pitt

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 marzo 2025 - "Mi ami, ma quanto mi ami?", dicevanellodella vecchia Sip a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90. Ed è lì che l'ex modella e attrice, oggi 55enne, raggiunge la notorietà. "Mi ami, ma quanto mi ami?", “Mi pensi? Ma quanto mi pensi?”, ripeteva al telefono quell'inconfondibile ragazza dai riccioli biondi, ai tempi 20enne, prima di costruirsi una carriera nel mondo dello show business, che l'ha vista essere volto di 'Non è la Rai' e attrice per grandi registi come Pupie Carlo. "Non mi importava di essere popolare, volevo essere brava", ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. L'identikitnasce a Roma il 25 luglio del 1969 ed entra già da giovanissima a fare parte del mondo della moda, in particolar modo nel settore dell'intimo.