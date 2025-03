Anticipazionitv.it - Chi è Tinì Cansino di Uomini e Donne: carriera, vita privata e curiosità

Leggi su Anticipazionitv.it

è un volto storico della televisione italiana, oggi conosciuta come opinionista di. Ma il suo percorso nel mondo dello spettacolo inizia molto prima, negli anni ’80, con la trasmissione Drive In. Showgirl e attrice, ha recitato in diversi film prima di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi alla famiglia. Scopriamo chi è Photina Lappa (il suo vero nome), dallaalla, fino al motivo del suo silenzio nel programma di Maria De Filippi.Gli esordi diPhotina Lappa, in arte, nasce in Tessaglia nel 1959. Studia danza classica, ma il suo destino cambia durante una vacanza in Italia. Viene notata dall’agente Alberto Tarallo, che la introduce nel mondo dello spettacolo. Nel 1982 debutta in televisione con la trasmissione Playgirl su Rai 2, iniziando così la sua