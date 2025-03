Metropolitanmagazine.it - Chi è Ramona Dell’Abate: curiosità e vita privata della showgirl

si è fatta conoscere dal grande pubblico negli anni Ottanta, quando debuttava sul piccolo schermo ed al cinema con Vieni Avanti Cretino, al fianco di Lino Banfi.Oggi la conduttrice sarà ospite de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e. Nata a Feletto, piccolo comune piemontese alle porte di Torino nel 1955, muove i primi passi come interprete di fotoromanzi negli anni Settanta, per poi approdare in tv nei programmi Signorina Grandi Curve e Domenica In nel decennio successivo. La vediamo anche a Fantastico, show del prime time di Raiuno, per poi nel 1982 esordire sul grande schermo nel film di Luciano Salce, Vieni Avanti Cretino con Lino Banfi ed in Sturmtruppen di Salvatore Samperi.