Metropolitanmagazine.it - Chi è il figlio di Marco Columbro, Luca: “Quando l’ho saputo sono svenuto, nato da una scappatella”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Negli anni 90?incontra Elena Perrucchini, donna con la quale ha avuto una fugace relazione, dalla quale però è arrivato nel 1993, primo e unicodel conduttore e showman. Riguardo la paternità aveva dichiarato: “hoche sarei diventato padre. Non avevo mai pensato di avere unnè di sposarmi”Suldirarissime le informazioni circolanti sul web, a riguardo lo stesso volto tv aveva dichiarato in un intervista: “A mioho dato degli spunti, si interessa di esoterismo e illusionismo.Vive in Portogallo ed è felice: di giorno lavora per un’azienda in smart working e la sera fa il prestigiatore”. Nella stessa intervista,aveva parlato di un aneddoto legato all’infanzia del: “A 11 anni mi chiese perché non uscivamo mai insieme con la mamma.