Chelsea ‘deve dare ai fan un titolo’ dice Maresca dopo la vittoria della conferenza

2025-03-14 01:12:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Il boss delEnzoafferma che il club deve vincere trofeiche la sua squadra ha battuto Copenaghen per trasferirsi nelle ultime ottoConference League.Ilha balbettato per forma da Natale ed è stato di nuovo lontano dal loro meglio contro i danesi.Sono stati derisi a metà tempo45 minuti tiepidi che li hanno visti non riuscire a fare un solo tiro in porta.Ma l’introduzione di Cole Palmer ha aiutato a scatenarli nella vita e l’eccellente obiettivo da solista di Kiernan Dewsbury-Hall è stato sufficiente per creare un quarto di finale con Legaa Varsavia.ha dichiarato: “È importante raggiungere i quarti di finale. Ora l’obiettivo è il prossimo passo che è le semifinali.