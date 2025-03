Quifinanza.it - Che succede se non pago la rata di Klarna, i rischi dei finanziamenti facili

Il pagamento a rate è la nuova normalità. I boomer avevano il terrore di contrarre debiti, la Gen X lo ha fatto unicamente per ciò che riteneva molto importante, casa e auto, i Millennial e la Gen Z se ne ritrovano sommersi fino al collo.Come? Attraverso sistemi comee PayPal, tra gli altri, che offrono la possibilità di rateizzare anche cifre minime. Tutto è a portata di mano, anzi di click, a un costo minimo al mese, che va a incidere ben poco sullo stipendio (a patto che si proceda con un singolo acquisto per volta).Il trend è ormai irrefrenabile, così come quello che vede tantissimi giovani vantarsi di ignorare il debito cumulato. Una realtà tanto italiana quanto estera. Ma cosa accade se non si pagae simili?Cos’èè un sistema di rateizzazione, digitale e fisico, tra i più famosi e utilizzati.