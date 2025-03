Dilei.it - Che Dio ci aiuti 8, Suor Costanza ritorna e travolge ogni cosa. “Deve restare tutte le puntate”

Leggi su Dilei.it

La terza puntata di Che Dio ci8 è andata in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 13 marzo. Grande protagonista è stata, interpretata magistralmente da Valeria Fabrizi, uno dei personaggi più amati dell’intera serie che in questa stagione si limita a fare da guest star come Elena Sofia Ricci, aliasAngela.Che Dio ci8 prende il giusto ritmo e gli ascolti salgonoSarà stata la presenza di, ma la terza puntata di Che Dio ci8 è stata decisamente più dinamica e divertente delle due precedenti.La fiction con protagonista assoluta Francesca Chillemi nei panni diAzzurra finalmente sembra aver preso il giusto ritmo ed è sta premiata anche negli ascolti tv, confermandosi il programma più visto del giovedì sera con il 21,4% di share. Dunque, il gradimento dei telespettatori sale.