Uominiedonnenews.it - Che Dio Ci Aiuti 8, Quarta Puntata: Lorenzo Scopre La Verità Su Pietro!

Che Dio ci8,chenon ha mai preso parte al concorso per entrare nei carabinieri e va su tutte le furie. Azzurra intanto è preoccupata all’idea di aver combinato un guaio!Che Dio ci8 prosegue e, nel corso del quarto appuntamento, al centro dell’attenzione ci saràche farà sula scoperta che il ragazzo aveva cercato disperatamente di nascondere. Ci sarà spazio anche per Azzurra che avrà paura di aver combinato un pasticcio per quanto riguarda Cristina. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Che Dio ci8: dove eravamo rimasti?Suor Costanza passa da Roma e va a trovare Suor Azzurra. Costanza deve andare dal Papa ma va anche a portare una bellissima notizia ad Azzurra, ossia che avrà la possibilità di partire per il Perù come missionaria, cosa che ha sempre sognato.