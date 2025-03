Metropolitanmagazine.it - Che cos’è l’Ozempic face, che è diventata virale su TikTok

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Negli ultimi mesi, il farmaco Ozempic è diventato un vero e proprio fenomeno. Nato per trattare il diabete di tipo 2, il suo utilizzo si è rapidamente esteso ben oltre il suo scopo originale. Il motivo? La sua capacità di favorire la perdita di peso in tempi rapidi. Questo ha acceso un dibattito acceso, soprattutto per il messaggio sbagliato che manda al pubblico, e per mette in guardia sui possibili effetti collaterali. Tra questi, uno dei più discussi è la cosiddetta “Ozempic”, un cambiamento estetico che stando il giro del web.Ozempic e il fenomeno dell’“Ozempic”: cosa c’è da sapereSempre più persone segnalano che, dopo aver smesso di prendere Ozempic, il loro viso appare scavato, con guance svuotate e pelle meno tonica. Il motivo sembra risiedere nella perdita rapida di massa grassa facciale, un effetto collaterale della drastica riduzione di peso.