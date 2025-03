Cultweb.it - Che cos’è lo Shutdown e perché gli USA lo stanno rischiando?

Loè la sospensione parziale delle attività del governo federale degli Stati Uniti a causa della mancata approvazione del bilancio da parte del Congresso. Questo fenomeno si verifica quando il Congresso non riesce a trovare un accordo per finanziare le agenzie federali prima della scadenza prevista. Senza un nuovo stanziamento, molti servizi pubblici vengono interrotti, i dipendenti federali considerati “non essenziali” vengono messi in congedo non retribuito, mentre quelli “essenziali” devono continuare a lavorare senza stipendio fino alla fine dello. Nelle ultime ore, i democratici hanno reso noto che che non sosterranno il disegno di legge provvisorio redatto dai repubblicani per finanziare il governo fino al 30 settembre.Proprio per questo motivo, gli USA rischiano questo blocco amministrativo.