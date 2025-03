Tuttivip.it - “Che botta, poverina”. Perché hanno mandato via proprio Stefania dal Grande Fratello

La tensione è alle stelle al, che questa sera ha regalato un mix di emozioni e colpi di scena nella sua ultima puntata del giovedì. Mentre il pubblico si prepara alla tanto attesa finale del 31 marzo, i concorrenti rimasti in gara vivono momenti cruciali che decideranno il destino del reality show.La puntata del 13 marzo ha visto un’importante eliminazione a pochi giorni dal gran finale. In nomination c’erano tre concorrenti: Helena Prestes,Orlando e Chiara Cainelli. Dopo giorni di attesa e speculazioni, il verdetto del pubblico ha decretato l’uscita di scena diOrlando, che ha dovuto abbandonare la Casa, lasciando a Chiara ed Helena la possibilità di proseguire la corsa verso la finale.“fanno uscire Helena”., la decisione choc della produzione: pubblico in rivoltaIl televoto ha visto un netto distacco tra le concorrenti: Chiara Cainelli è risultata la più votata con il 57,86% delle preferenze, garantendosi così un posto sicuro nel reality.