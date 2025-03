Charles Leclerc sa esattamente su quali orologi puntare per non passare mai inosservato

Leggi su Gqitalia.it

Chesia un grande intenditore didi lusso non è un segreto: fin dai suoi primi anni nel mondo delle corse infatti, il giovane pilota monegasco è diventato brand ambassador di uno dei più importanti marchi di orologeria come Richard Mille e, dallo scorso giugno, è entrato in Chrono24 (marketplace didi alta gamma) con un investimento che sottolinea il suo interesse nel settore.Sempre impeccabile quando si tratta di stile, anche alla presentazione della Ferrari in Piazza Castello a Milano dello scorso 6 marzosi è presentato sul palco indossando un Richard Mille pazzesco, l’RM 72-01.Ma durante il corso della sua carriera nel mondo delle corse, che lo hanno visto crescere dai kart fino ad arrivare al campionato del mondo di Formula 1, sono stati tantissimi i modelli discelti accuratamente daper impressionare e lasciare il segno sulla pista e off-track.