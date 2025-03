Terzotemponapoli.com - Champions League, risultati casa-trasferta delle ultime cinque edizioni

: Inter, contro il Bayern hai una chance! Inglesi 70% di vittorie in, ecco i dati sulle italianeQuanto conta il fattore campo in? Terminata la fase degli ottavi di finale della massima competizione continentale , News.Superscommesse.it ha condotto uno studio sulledel torneo, compresa l’attuale, prendendo in considerazione isquadre dei primi quattro campionati europei del ranking UEFA, ovvero Premier, Serie A, Liga e Bundesliga. I dati analizzati evidenziano la supremaziasquadre inglesi nelle sfidelinghe, con ben il 70% di vittorie. L’Inghilterra resta prima anche per successi esterni, ma si registra un calo significativo rispetto ai dati relativi alle gare disputate in: passa, infatti, al 70 al 50% di vittorie.