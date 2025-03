Quifinanza.it - Champions League, cinque posti per l’Italia un miraggio: quanti milioni perde la Serie A

vede sparire all’orizzonte il quinto posto in. Dopo i successi che l’anno scorso hanno assicurato allasquadre nella massima competizione europea, gli ultimi risultati nelle coppe internazionali hanno fatto ormai sfumare la qualificazione aggiuntiva, con conseguente perdita di possibili ricavi milionari per i club.A dare il colpo di grazia alle speranze italiane è stata l’eliminazione della Roma agli ottavi di Europacontro l’Athletic Bilbao, che costringe il calcio nostrano al miracolo sportivo per aspirare al biglietto in più nella prossima edizione della.Il quinto posto inCon la riforma Uefa dei format internazionali a partire da questa stagione, la nuovaè stata allargata da 32 a 36 club, con due dei quattroassegnati sulla base del ranking: qualificano due squadre in più le due federazioni che ottengono i migliori punteggi medi nella classifica dei coefficienti Uefa per club.