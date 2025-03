Dayitalianews.com - Certificazione Unica 2025, disponibile online sul sito INPS: come richiederla

La(CU) è orasuldell’, rappresentando un documento essenziale per la dichiarazione dei redditi. Oltre alla modalità, è possibile ottenerla anche attraverso i canali tradizionaliCAF e patronati. Per chi preferisce il digitale, il documento relativo ai redditi percepiti nel 2024 può essere scaricato anche tramite l’AppMobile.scaricare laA partire da venerdì 14 marzo, la CUè scaricabile dal portale. In fase di attivazione del servizio, sono stati rilasciati ben 26.783.143 certificati.Lapuò essere richiesta da chi ha percepito dall’:Redditi da lavoro dipendente e assimilatiRedditi di pensioneRedditi di lavoro autonomoRedditi di provvigioni e altra naturaPer scaricare il documento fiscale che attesta gli importi ricevuti nel 2024, basta accedere all’area personale Myutilizzando le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS o PIN).