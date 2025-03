Certe notti

Leggi su Laprimapagina.it

“ . l’anima è come una donnacol velo in testa che sedutain una chiesa vuota stain contemplazione della vita.Ecco quel che c’è nel mio cuore .alla fine del racconto della mia vita,è così che si conclude una storia. “ Vincenzo Calafiore Schiva e nervosa, la luce del tramonto semina le prime ombre di cose e di persone frettolose sui marciapiedi vanno come falene attratte dalle luci delle insegne e vetrine.La mia vita futura era totalmente al centro dei miei pensieri, mentre provavo a vivere questa.E’ di notte, nella magia della notte che si fanno densi i pensieri; tornano nella quiete dopo aver ritrovato la strada. La malinconia regna sovrana è come un velo che copre l’anima e i suoi specchi: i miei occhi!La mia vita legata ai ritmi del vivere e riprodurre la vita che va di pari passo con la caduta delle piogge, il sorgere del sole, la crescita dei fiori, il ritorno delle api e, il mare con le sue maree, con le onde, sempre nel rigido concetto di sopravvivenza.