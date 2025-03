Donnapop.it - C’eravamo tanto amati… e ci amiamo ancora! Alba Parietti e il fidanzato Fabio Adami hanno fatto pace

Dopo i rumors di un possibile addio che avevano messo a dura prova la stabilità della loro relazione,sorpreso tutti con una riconciliazione che li ha visti più uniti che mai. Circa un mese fa, Dagospia aveva parlato della loro separazione, ma oggi il sito di Roberto D’Agostino annuncia che i duesuperato la crisi e sono tornati insieme, più forti di prima.La notizia è arrivata in modo discreto, come sempre, senza che i due abbiano mai confermato né smentito pubblicamente la separazione. Ma ora sembra che il periodo di difficoltà sia finalmente alle spalle., perché si erano lasciati?Nonostante i dettagli sulla loro separazione non siano mai stati ufficialmente confermati, le voci parlano di un periodo di crisi dovuto a incomprensioni e nervosismi che sarebbero nati dopo un incidente accaduto a Courmayeur lo scorso dicembre.