Cena di gala e sfilate di moda . La madrina sarà Martina Stella

Ferrara Fashion Night – Un primo passo per rendere Ferrara protagonista dellanazionale e internazionale. Ferrara si prepara a diventare il palcoscenico della creatività con la Ferrara Fashion Night, un evento imperdibile in programma il 5 aprile 2025 nello storico Palazzo Roverella che si affaccia lungo Corso Giovecca. Una serata – che prevede unadicondi– nonsolo una celebrazione dello stile, ma anche un’anticipazione di qualcosa di ancora più grande: la Ferrara Fashion Week, attesa nel mese di settembre, che accenderà i riflettori sugli stilisti emergenti, veri protagonisti di questa iniziativa e in collaborazione con il Ferrara Film Festival, in programma dal 20 al 28 settembre 2025. L’evento di aprile, con la sua atmosfera esclusiva, darà il via al countdown con la suaufficiale,, che rappresenta un vero e proprio simbolo di eleganza e stile.