Donnapop.it - Cecilia Rodriguez smentisce ma il pancino c’è e si vede benissimo: è incinta! GUARDA LE FOTO

Leggi su Donnapop.it

A inizio marzo, i gossip sulla possibile gravidanza diavevano iniziato a circolare in maniera insistente, alimentati dalle immagini di un ventre visibilmente arrotondato che la modella aveva mostrato, quasi involontariamente, durante la Milano Fashion Week.Nonostante il clamore mediatico,ha scelto il silenzio, non confermando né smentendo le voci che parlavano di una cicogna in arrivo. In seguito, la modella si è mostrata in pubblico con abiti più larghi, ma proprio questi dettagli hanno suscitato ancora più sospetti. Ora, con le nuove immagini pubblicate sui social, ilè tornato a essere protagonista, alimentando ulteriormente le domande: è?Sebbene non ci sia ancora alcuna ufficializzazione, i segnali sembrano parlare chiaro.Ilc’è:ha recentemente condiviso sui suoi social una nuova collezione del brand di famiglia, Hinnominate.