C'è il via libera al Ddl ricostruzione:: "Così affrontiamo le emergenze"

Il Senato ha votato mercoledì sera l’approvazione del Ddlpost-calamità. All’interno del provvedimento che ha ricevuto il viaa Palazzo Madama sono contenuti molti indirizzi mutuati dall’esperienza del sisma 2016 che, negli ultimi anni, si è sempre più caratterizzato come un laboratorio e modello post-calamità. Di questi indirizzi ne è esempio la governance multilivello, adottata nell’Appennino centrale: un efficace strumento di gestione condivisa con i Presidenti di Regioni e i Sindaci.come già avviene nel cratere sisma 2016, anche la legge quadro ha introdotto il principio della ’riparazione’ sociale ed economica dei territori colpiti da eventi calamitosi, accanto alla tradizionaledi immobili e infrastrutture. Altri stringenti analogie riguardano i poteri di deroga assegnati al Commissario Straordinario per accelerare o sbloccare, lì dove necessario, gli interventi; il supporto nei confronti degli enti locali attraverso l’assistenza tecnica nei procedimenti amministrativi (servizio che viene già reso dagli Uffici della Struttura Commissariale sisma 2016); le misure per la tutela dell’ambiente (gestione macerie) e le disposizioni in materia di controllo, trasparenza e tutela dei lavoratori.