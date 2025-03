Lanazione.it - C’è “Gramsci Gay“ alla Filarmonica. Politica e indifferenza

Spettacolo vincitore di numerosi e prestigiosi premi, “Gay“ segna il nuovo appuntamento della stagione del Teatro delladove va in scena questa sera alle 21. Scritto da Iacopo Gardelli, “Gay“ vede in scena Mauro Lamantia (nella foto) per la regia di Matteo Gatta ed è diviso in due quadri. Nel primo quadro siamo nel 1920: unnon ancora trentenne arringa gli operai torinesi all’indomani del fallimento dello storico sciopero delle lancette. Il secondo quadro è ambientato ai giorni nostri: Nino Russo, vandalo del murales di fantasia, è colto in flagrante e trascinato in commissariato per un interrogatorio diverso da quello che si aspetta. Questi due eventi, a cent’anni di distanza l’uno dall’altro, tessono fili invisibili sui significati e sul rapporto tra, impegno e disillusione, fuoco e cenere.