Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Cosenza: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il derby calabresi mette di fronte i giallorossi, che puntano con decisione ai playoff, e i silani , che sperano ancora nella salvezza magari attraverso i play-out.vssi giocherà domenica 16 marzo 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Ceravolo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI giallorossi, quinti in classifica, hanno ottenuto un solo punto nelle ultime due gare che hanno offuscato un pò le due precedenti vittorie. La squadra di Caserta ha dunque necessità di ripartire per blindare l’attuale posizione che significherebbe play-off.Il cambio in panchina, con la coppia Tortelli-Belmonte al posto di Alvini, sembra aver rigenerato i silani, che nelle ultime due uscite, hanno prima pareggiato a Modena, e poi vinto in casa contro la Reggiana che, nonostante l’ultimo posto in classifica, li tengono ancora in vita.