Catania, tenta truffa finto carabiniere: rompe femore alla vittima, arrestato 20enne

Un presuntotore di 20 anni, protagonista di unaa un’anziana con la tecnica del ‘falso maresciallo dei carabinieri‘ che vuole aiutare la figlia coinvolta in un inesistente incidente stradale, è statoda agenti della Squadra mobile della Questura di.Nei suoi confronti la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico, per rapina aggravata e lesioni personali aggravate, reati commessi in concorso con un complice ancora non identificato.Le indaginiAl centro delle indagini iltivo dimesso in atti, nel pomeriggio dello scorso 24 gennaio, con la tecnica del“maresciallo dei carabinieri”, che telefonicamente contatta un’anziana donna per i informarla sul fatto che sua figlia fosse stata coinvolta in un grave incidente stradale e che, qualora non fosse stata pagata una somma di danaro e/o non fossero stati consegnati monili d’oro, a titolo di risarcimento del danno, avrebbe corso il rischio di essere arrestata.