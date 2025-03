Dayitalianews.com - Catania, arrestato pusher 25enne, fermato con la droga in scooter

L’impegno costante dei Carabinieri del Comando Provinciale dinella lotta allo spaccio di droghe, considerata una delle principali fonti economiche della criminalità organizzata, ha consentito di recuperare più di 700 grammi di marijuana e 25 di hashish e arrestare un, di origini straniere, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.Durante un servizio di pattugliamento, i Carabinieri, operando in modalità discreta e mescolandosi tra gli studenti presenti, hanno notato un comportamento sospetto da parte di un giovane, anch’esso a bordo di uno. Giunto nei pressi della facoltà, il giovane si èe ha iniziato a guardarsi attorno con fare circospetto, come se stesse aspettando qualcuno. Insospettiti, gli investigatori hanno deciso di avvicinarlo e, successivamente, di fermarlo per un controllo.