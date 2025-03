Internews24.com - Castro Inter, sfuma il colpo per l’argentino? L’attaccante è stato chiaro, i dettagli

di Giacomo Giuratoilperha espresso un volere preciso circa il suo futuro, iIl calciomercatoha ormai da un po’ di tempo messo nel mirino Santiago, attaccante argentino del Bologna. Nei piani del club nerazzurro c’è l’idea di affidargli il ruolo di vice Lautaro o vice Thuram per la prossima stagione; il profilo del classe 2004 piace molto ad Ausilio e Marotta che lo stanno monitorando.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il 20enne – che non ha peraltro accolto l’invito di Spalletti a vestire la maglia azzurra – pare abbia intenzione di non lasciare Bologna almeno fino all’anno prossimo. Nella volontà del ragazzo c’è la voglia di crescere e di non bruciare le tappe, con i colori rossoblù tra l’altro sta facendo molto bene e gode della fiducia di Italiano.