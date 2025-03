Ilgiorno.it - Cassina, Tenenza della Finanza. Cantiere al via in aprile: "E trasloco all’inizio del 2026"

NuovaGuardia dide’ Pecchi, entro oggi l’aggiudicazione dei lavori, entrola consegna dela Sant’Agata. A seguire dai sei agli otto mesi, salvo intoppi, di opere. Per i finanzieri è quasi il momento delda Gorgonzola. Ultimi scampoli d’iter, dunque, per il progetto di riqualificazione e messa a norma dell’ex Ipsia di Sant’Agata, designata ormai oltre cinque anni fa come nuova sede. Un investimento importante, quasi 3 milioni di euro, tranche importante del complessivo calderone (6 milioni) di oneri ex Nokia. Titolareprocedura Officine Mak, proprietaria delle aree, la gara per l’appaltomaxi opera si era tenuta fra settembre e ottobre. "I tempi sono stati quelli necessari, e il cronoprogramma è rispettato - così Elisa Balconi, la sindaca - .